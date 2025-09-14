Affari Tuoi, "le parrucchiere erano in sciopero?": attacco-choc a Ilaria

Libero logo
domenica 14 settembre 2025
Oggi, domenica 14 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo. Si chiama Angelo, viene dalla provincia di Chieti e di mestiere fa l'apicoltore.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della regione Piemonte. Si chiama Ilaria, viene da Chieri ed è un'organizzatrice di eventi. E ha deciso di giocare insieme a sua sorella. Lei si chiama Marta, viene da Moncalieri e come lavoro fa l'impiegata in un Fai da te. "Mia sorella è impegnativa", ha subito ammesso. Insieme hanno giocato col pacco numero 14

Intanto tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata. E tanti hanno attaccato con veemenza il look delle due concorrenti: "Sono truccate malissimo", "Due 10€ uno dietro l'altro", "Tanat che quando deve fare i balletti o movimenti inserisce la velocità 3x", "Ma questa sera le parrucchiere erano in sciopero per questa povera concorrente e sorella annessa?", "Comunque, oramai tutti i concorrenti cambiano il pacco. Nessuno si tiene più il pacco che pesca"

