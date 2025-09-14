Affari Tuoi, "le parrucchiere erano in sciopero?": attacco-choc a Ilaria

Oggi, domenica 14 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo. Si chiama Angelo, viene dalla provincia di Chieti e di mestiere fa l'apicoltore.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della regione Piemonte. Si chiama Ilaria, viene da Chieri ed è un'organizzatrice di eventi. E ha deciso di giocare insieme a sua sorella. Lei si chiama Marta, viene da Moncalieri e come lavoro fa l'impiegata in un Fai da te. "Mia sorella è impegnativa", ha subito ammesso. Insieme hanno giocato col pacco numero 14.