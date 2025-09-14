Reazione a catena, il consiglio a Samuele dei Doppia Coppia: "Prendi i soldi e vattene"

Oggi, domenica 14 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa, a inizio trasmissione, ha dato il bentornato ai "giovani campioncini" del gioco. Si tratta dei Doppia Coppia, un trio formato da Luca, Serena e Samuele, che hanno all'attivo due vittorie su due. A sfidarli ci sono i Dopocena, una squadra formata da Chiara, Nikolas e Francesco. Loro vengono da un piccolissimo paesino in provincia di Cosenza e si chiamano così perché si esercitavano sempre dopo cena per giocare a Reazione a catena.

Ma all'Ultima catena ci sono arrivati ancora una volta i Doppia Coppia. I tre campioni si sono presentati nella fase finale del gioco con la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: 25500 euro. Una cifra da capogiro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Calcio" e "Coppa". Dopo un minuto di attenta discussione, Serena si è buttata con: "Champagne". Ed era ancora una volta la risposta esatta.