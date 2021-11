Nicola Porro smaschera Pierpaolo Sileri: "Il vaccino non basta?". Ecco cosa ci aspetta: scenari da incubo

02 novembre 2021 a

Dopo l'ospitata a Quarta Repubblica, Nicola Porro diffonde su Twitter le parole di Pierpaolo Sileri. Frasi, quelle del sottosegretario al ministero della Salute, che sembrano preoccupare il conduttore di Rete 4. Non a caso nel suo cinguettio Porro scrive: "Cosa ha detto Sileri? 'La copertura vaccinale non basta, poi...'. Sentite qui cosa ci aspetta col Green pass". Ospite della trasmissione del giornalista nella puntata di lunedì primo novembre, Sileri ha ammesso la necessità di prorogare lo stato di emergenza. Un'ipotesi già sul tavolo del ministro della Salute, Roberto Speranza.

"Credo che tre mesi siano ragionevoli. Parlo da medico e non da politico", ha detto senza mezzi termini il senatore del Movimento 5 Stelle per poi proseguire: "Dobbiamo procedere con le terze dosi. Una volta raggiunto il 90 per cento delle persone vaccinate conteniamo l’avanzata del virus ma dobbiamo completare l'opera, cercando bene le varianti. Abbiamo già fatto tanta strada negli ultimi 6 mesi". Oltre al vaccino contro il Covid, abbiamo quella che il chirurgo ha definito "un'arma in più rispetto al vaccino". Quale? Il Green pass. Proprio il certificato verde - è stata la conclusione di Sileri - "fa si che l'Italia oggi abbia contagi contenuti rispetto ad altri Paesi. Questa struttura va mantenuta".

La data di scadenza, dunque, non dovrebbe esserci. Per suffragare la sua posizione, il sottosegretario ha ricordato i benefici del vaccino: "Riduce la mortalità, la porta quasi allo zero. Riduce anche quelli che sono i danni da Covid, perché oltre ai morti ci sono anche quelli che sono andati in terapia intensiva e adesso hanno il Long Covid, che è più probabile in coloro che sopravvivono giovani e giovanissimi".

