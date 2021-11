Rossano Rubicondi, "non solo 27 operazioni": l'ultimo messaggio all'amico e la verità sulla malattia

06 novembre 2021 a

Rossano Rudicondi non aveva fatto ricorso solo alle cure sperimentali come detto nelle scorse settimane. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi si era sottoposto a diverse operazioni per combattere il male che l'ha poi ucciso. A confermarlo i messaggi vocali trasmessi da Pomeriggio 5, il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Qui - nella puntata di venerdì 5 novembre - si sente Rubicondi parlare con l'amico Michele.

"Io tutti i giorni vado avanti avanti avanti – affermava il 20 ottobre, prima della sua scomparsa –. Adesso ho fatto 27 operazioni, i punti stanno passando, devo fare un’altra operazione chirurgica, poi un’altra chemio, poi mi prendo una settimana per me e sarà così fino a Natale. Bene, divertiti". Rubicondi sarebbe morto dopo un malore nella doccia, avvenuto, con ogni probabilità, a causa del melanoma.

"È caduto in doccia, si è trascinato verso il telefono per chiamare aiuto", è stato detto sempre a Pomeriggio 5. Intanto nella giornata di venerdì 6 novembre si sono tenuti i funerali dello showman a New York, mentre oggi si terranno quelli celebrati dagli amici italiani con una messa in programma a Milano. Sono tantissimi infatti a voler dare l'ultimo saluto a Rubicondi, amata da tutti.

