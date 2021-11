Maria Giovanna Maglie durissima contro Matteo Bassetti: "E poi quella che incita all'odio sono io?"

08 novembre 2021 a

Continua la battaglia, colpo su colpo, attacco dopo attacco, tra Maria Giovanna Maglie e Matteo Bassetti, tra la giornalista e l'infettivologo. Il terreno di scontro, come spesso accade in questa diatriba, sono i social. E ora, a puntare il dito, è nuovamente la Maglie.

A darlo lo spunto, una recente presa di posizione di Bassetti, che sposa la linea durissima contro i non vaccinati. "È il momento di dare una stretta al Green Pass - ha affermato il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova -, togliendo la possibilità dei tamponi per accedere a ristoranti, bar, teatri, stadi e attività produttive".

Parole, quelle di Bassetti, che non intercettano i favori della Maglie, la quale le rilancia su Twitter commentandole in modo sintetico e tranchant: "E quella che incita all'odio sarei io, secondo lui?". Il riferimento della Maglie è relativo al penultimo capitolo della loro disfida. La Maglie infatti aveva twittato contro Bassetti, affermando di non condividere mai le minacce ma di pensare che Bassetti, in una qualche misura, se le cerchi. Parole che lo stesso Bassetti aveva letto nel corso di un suo recente intervento in tv, rilanciando contro la Maglie accusata di incitare all'odio. E insomma, inesorabile, lo scontro continua.

