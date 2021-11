Matteo Bassetti a Tagadà, "introdurre questo divieto ai non vaccinati": estremi rimedi, proposta drastica

04 novembre 2021 a

L’Ema ha dichiarato ufficialmente che siamo entrati nella quarta ondata di Covid, anche se nello specifico la situazione epidemiologica dell’Italia rimane sotto controllo e migliore di tanti altri Paesi. Soprattutto di quelli dell’Europa dell’Est, che hanno un tasso di vaccinati molto basso e si ritrovano quindi in crisi esattamente come un anno fa. Anche la Germania è in affanno: i tedeschi parlano di “pandemia dei non vaccinati” e quindi stanno pensando a delle misure specifiche.

Intervenuto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà, Matteo Bassetti ha offerto il suo punto di vista a riguardo: “Alcune attività andrebbero ristrette unicamente ai vaccinati. Penso alle attività ludiche e ricreative come bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi, attività sportive. Questo diventerebbe una sorta di obbligo vaccinale indiretto: tu che non ti vaccini continui a fare una vita normale tra lavoro, famarcia, supermercato, mezzi pubblici, ma alcune attività non le puoi più fare”.

Secondo Bassetti una mossa del genere potrebbe produrre i risultati sperati in termini di vaccinazioni: “Se lei pensa al Green Pass, questo ha reso di più quando è stato messo per andare al ristorante anziché a lavoro. Abbiamo assistito a una moltiplicazione delle vaccinazioni nei mesi di luglio e agosto, meno a settembre, mentre a ottobre tutto si è fermato”.

