Sigfrido Ranucci, ancora bufera: "La carica virale di un vaccinato uguale a quella di un non vaccinato". Monta la protesta

Nuova polemica su Sigfrido Ranucci. Dopo le parole sulla terza dose del vaccino contro il Covid finite in commissione di Vigilanza Rai, il conduttore di Report ha fatto parlare per la sua ultima tesi sulla carica virale. Non è infatti passato inosservato il suo ragionamento ad Agorà, trasmissione in onda lunedì 8 novembre su Rai 3. "Cos'hanno imparato gli americani... - premette il giornalista a Luisella Costamagna - intanto che il vaccino aveva una sua utilità, perché non ci sono stati casi di mortalità... qualche caso di ricovero grave, ma da quel caso hanno imparato che la carica virale di un vaccinato è uguale a quella di uno non vaccinato".

Una frase che ha scatenato gli utenti del web. "Ennesima bufala no vax di Sigfrido Ranucci ospite di Agorà: 'Vaccinati e non vaccinati hanno la stessa carica virale'. Smentito da Oxford, Iss e tutti gli studi scientifici. È vero il contrario. Perché Rai si infogna ogni volta dandogli spazio?", ha scritto un utente su Twitter mentre un altro gli fa eco: "Diffondono disinformazione. Un popolo disinformato è più facilmente orientabile! E sappiamo a chi giova. La Rai ha perso la propria funzione di educatore come a suo tempo faceva il maestro Manzi con 'Non è mai troppo tardi'. Ora il canone è un sopruso".

A smuoversi anche Gianluca Pistore. Per il divulgatore scientifico, raggiunto dal Giornale, quanto dichiarato da Ranucci corrisponde a una "mezza informazione che può portare a conclusioni errate". Poi l'esempio: "Immaginate che dicessimo 'un vaccinato può morire di COVID' e ci fermassimo qui. La conclusione sarebbe: e che mi vaccino a fare? Non ha senso citare un evento senza dire quanto è probabile che accada". In sostanza chi ha ricevuto il vaccino contro il Covid ha una probabilità di infettarsi minore rispetto ai non vaccinati ed inoltre "la carica virale diminuisce molto più velocemente".

