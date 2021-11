Selvaggia Lucarelli, mai visto prima: "Maldini e Ghali se ne fot***?", difende Matteo Salvini

09 novembre 2021 a

a

a

Selvaggia Lucarelli a sorpresa difende Matteo Salvini. Il motivo è ormai noto: il leader della Lega è stato insultato dal rapper Ghali sugli spalti di San Siro durante il derby Milan-Inter. La firma di Tpi non prendere le parti del numero uno del Carroccio nella disputa, quanto più nel rispetto delle regole. Sì perché Salvini quel giorno, domenica 7 novembre, era l'unico a indossare la mascherina.

"Qui l'unica malata...". Selvaggia Lucarelli, il punto più basso: la vergogna contro Mietta malata di Covid

Così come le norme vogliono. "E comunque - cinguetta la Lucarelli - tra Ghali, Maldini e Salvini l’unico con la mascherina allo stadio (obbligatoria) era Salvini". Una considerazione non da poco, se si considera che arriva da chi ha sempre criticato il leghista. Poi ancora la giornalista ha attaccato tutti coloro che il dispositivo di protezione individuale, nonostante la ressa, non lo indossavano.

"Ho il Covid ma vado a lavoro". Orrore no-vax, chi è la donna smascherata da Selvaggia Lucarelli

"Molto belle le coreografie dei tifosi milanisti dedicate al personale ospedaliero - scrive -, ma la cosa migliore che possiate fare per il personale ospedaliero è mettervi le mascherine come obbligatorio allo stadio, belli miei". Da qui la frecciata a Paolo Maldini, dirigente rossonero arrivato a placare Ghali prima dell'intervento dei poliziotti: "Lo ripetono mille volte e la maggior parte se ne fo**e, Maldini compreso a quanto pare". Ma non Salvini e le foto condivise dalla Lucarelli lo dimostrano.

"Fa schifo e lo ritengo pericoloso". Furia di Selvaggia Lucarelli contro Mario Giordano: tutta colpa di questa foto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.