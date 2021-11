Guido Crosetto, la lezione del gigante: "Vincenzo Spadafora è gay?", chi zittisce con una frase

09 novembre 2021 a

Fa ancora parlare il coming out di Vincenzo Spadafora che, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e in uscita del suo ultimo libro, ha dichiarato di essere omosessuale. Un'ammissione che non ha stupito Guido Crosetto. Per il fondatore di Fratelli d'Italia saperlo o meno non fa alcuna differenza. "A me non cambia nulla sapere che Spadafora sia gay: lo rispetto oggi tanto quanto lo rispettavo ieri. Per le cose che dice o diceva, fa o faceva, nell’ambito delle sue funzioni pubbliche. La sua vita privata è solo sua, come la mia è mia e nessuno deve permettersi di giudicarla". Insomma, secondo l'imprenditore ognuno deve essere libero di fare quello che vuole.

Dello stesso parere, anche se dubbiosa sui reali motivi che hanno spinto Spadafora a dichiararsi, Maria Giovanna Maglie: "Vincenzo Spadafora, ex ministro e deputato 5s fa coming out da Fazio. Urgono considerazioni : 1) deve vendere il libro in cui lo ha scritto già, 2) lo sapeva chiunque soprattutto in RAI, 3) infine, e semplicemente, chi se ne frega".

Proprio quel "chi se ne frega" finale sembra dare ragione a Crosetto: Spadafora è e rimane l'ex ministro dello Sport e verrà giudicato per quello che fa, non per quello che è. Anche se la dichiarazione di Spadafora, che ha detto di aver fatto coming out "per testimoniare il mio impegno politico" sembra andare in una direzione opposta.

