Alessia Morani, "nessuno deve sentirsi libero di chiamarmi putt***". Insulta la piddina, finisce male: in tribunale...

La chiama "putt***" e lei lo porta - giustamente - in tribunale: Alessia Morani, che da tempo porta avanti una battaglia contro gli insulti e le cattiverie che scrivono di lei sui social, ha fatto sapere che oggi inizierà un processo a Firenze proprio nei confronti di uno di quelli che l'ha aggredita verbalmente sul web. "Sono in viaggio verso Firenze. Oggi si terrà il processo nei confronti di un individuo che qualche tempo fa mi ha insultata pesantemente sui social. Nessuno deve sentirsi libero di chiamare una donna “putt***”, ha scritto su Twitter.

In effetti qualche tempo fa, nel 2018,la deputata del Pd aveva fatto una denuncia sui social: "Il querelato del giorno è Massimo Osato di Caserta che mi dice “le putt*** sono più dignitose di te...tu sei la melma delle zoc****...intendo topi, vai a fare la prostituta e sarai rispettata”. In ogni caso, non si sa se sia proprio quello il caso sotto processo oggi. Di attacchi provenienti dal web contro di lei, comunque, ce ne sono stati diversi in passato.

Circa cinque anni fa, per esempio, a insultarla fu un "militante grillino", come da lei stessa spiegato. La parlamentare, infatti, pubblicò lo screenshot di un messaggio nel quale era scritto: "Morani, prima di entrare in Parlamento faceva l'escort. Adesso pur di non uscirsene divulga bugie e fango sul M5S".

