Charlene di Monaco, indiscrezioni-choc: lite rovinosa per i figli con Alberto, trema il principato

11 novembre 2021 a

a

a

Dopo poco meno di un anno, Charlene di Monaco è tornata a casa: addio Sudafrica, eccola di nuovo a Montecarlo, dal marito, il principe Alberto, e soprattutto dai suoi figli. I gemelli infatti hanno passato tanto, troppo tempo lontano dalla madre, passando lunghi periodi in viaggio proprio col padre, Alberto.

"Deliri e cocktail di farmaci". Charlene di Monaco, agghiaccianti fonti riservate: com'è ridotta davvero

E appena atterrata a Monaco, ecco che si è subito scatenato un nuovo diluvio di illazioni su Charlene, la principessa triste, che appunto non sarebbe contenta, affatto, di essere di nuovo al fianco del consorte. Illazioni e voci scatenate anche dalla faccia con cui è scesa dalla scaletta dell'aereo che la ha riportata a casa: già, sembrava tutto tranne che felice.

"Inevitabile". Charlene di Monaco, notate nulla nelle ultime foto? Un tam-tam drammatico | Guarda

E ora, altre indiscrezioni. Pesantissime. Secondo quanto riporta il sito LC News avrebbe avanzato al principe Alberto una richiesta pesantissima, relativa al controllo dei figli e alla loro educazione. Il punto è che Charlene Wittenstock non gradirebbe affatto che Jacques e Gabriella perdano molti giorni di scuola seguendo il padre in tutto il mondo per i suoi impegni. Alberto, però, è di tutt'altro avviso: avendo fatto lo stesso nella sua infanzia al fianco del padre, Ranieri III, è convinto che quelle esperienze siano importanti per i figli. Ma Charlene, ora, avrebbe avanzato la richiesta di avere pieno controllo sulla prole. Una richiesta che, stando sempre alle indiscrezioni, sarebbe stata accolta nel peggiore dei modi da Alberto. E insomma, i due sarebbero di nuovo ai ferri corti. E a tempo record.

Charlene torna a Monaco, ma per quanto? Il dettaglio scatena il sospetto: mentre scende dall'aereo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.