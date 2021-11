Maria Elena Boschi? Non solo tacco 12: alla presentazione del libro su Draghi si presenta così. E cala il gelo

11 novembre 2021 a

a

a

Alla presentazione del libro su Mario Draghi, non poteva mancare lei: Maria Elena Boschi. La deputata di Italia Viva si è presentata all'evento per "Whatever it takes", il libro di Jana Randow e Alessandro Speciale. Stando al dettagliato resoconto fornito da Tpi, la Boschi si è presentata in "tailleur nero e tacco 12, arrivando in ritardo su una Bmw serie 5 e facendosi fotografare come una diva davanti ai pannelli della Comin&Partners, la società di consulenza strategica che spesso la politica usa come passerella".

In braccio a "cicciobello" c'è Maria Elena Boschi, spunta una foto sconvolgente: ecco la renziana... | Guarda

D'altronde se l'ex presidente della Banca centrale europea è a Palazzo Chigi è anche merito di Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi, nel solito ribaltone che lo contraddistingue, ha messo alla porta Giuseppe Conte. Lo sa bene la Boschi che "quando la presidente dei deputati parla dell'ex governatore della Bce sembra quasi in trance", si legge ancora mentre vengono riportate le sue parole: "Lo abbiamo portato noi!". E ancora: "Conte avrebbe ucciso il Paese, lui è il salvatore".

Ma davvero? Maria Elena Boschi "incastrata" dalle foto di Dagospia: ecco a quale matrimonio è stata pizzicata | Guarda

Insomma, per il sito "Meb è in preda a una strana 'mania di centralità', cioè è convinta di essere l'ago della bilancia 'non solo per questa legislatura ma per il momento storico che stiamo vivendo'". Il riferimento alla corsa per il Quirinale è chiaro: Italia Viva punta a essere, seppur con poche cifre alla Camera, il partito che farà la differenza. Centrodestra e centrosinistra da soli non avranno i numeri a sufficienza per candidare un proprio nome e così Renzi e compagni saranno vitali.

Pizzo bianco. E lì sotto... Maria Elena Boschi, una foto pazzesca a Dubai: occhio al dettaglio | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.