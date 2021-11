Vittorio Sgarbi si presenta così in Consiglio regionale. "Foto imbarazzante? Meglio delle vostre teste vuote"

11 novembre 2021 a

a

a

Vittorio Sgarbi è seduto su una poltrona di pelle bordeaux, è vestito elegante, con un giacca, camicia e pantaloni d'ordinanza ma attenzione perché è completamente scalzo e i suoi piedi nudi sono tranquillamente appoggiati sul tavolino che gli sta di fronte. Un'immagine quella del critico che ha fatto inorridire molti. Mauro Capozzella, che ha postato la foto di Sgarbi, ha commentato: "Oggi, in Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, Vittorio Sgarbi ospite della più importante istituzione della nostra Regione (guidata dal centrodestra!).

E Sgarbi si è infuriato, ha ri-postato la foto e ha scritto: "Meglio i miei piedi nudi che le vostre teste vuote". Un post che ha fatto il pieno di cuoricini, retweet e commenti.

"Solo un pataccaro come te poteva dirlo". Treno "super-veloce", gaffe del M5s Cancelleri? Vittorio Sgarbi lo ridicolizza

Poco prima lo stesso Sgarbi aveva twittato: "Solo un grillino pataccaro come Giancarlo Cancelleri (quello che scambiò un traghetto carico di clandestini per una nave da crociera..) - cinguetta al vetriolo il critico d'arte - poteva annunciare in Sicilia un nuovo treno 'superveloce' che impiega di più rispetto a quello vecchio". Cancelleri infatti era all'inaugurazione in pompa magna del Frecciabianca alla stazione di Catania. Eppure, a dispetto degli annunci, il "nuovo treno" da Palermo a Messina non è altro che lo stesso Intercity con un'altra livrea.

"Ranucci è più pericoloso di Puzzer, ecco come lo devono punire": Vittorio Sgarbi estremo contro il conduttore di Report

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.