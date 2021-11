Vittorio Sgarbi ridicolizza il M5s Cancelleri, gaffe sul treno "super-veloce"? "Solo un pataccarlo come te poteva dirlo"

11 novembre 2021 a

Altro scivolone per Giancarlo Cancelleri. Il sottosegretario al Ministero delle infrastrutture, nonché deputato del Movimento 5 Stelle, ne ha combinata un'altra delle sue. E Vittorio Sgarbi ha preso la palla al balzo. "Solo un grillino pataccaro come Giancarlo Cancelleri (quello che scambiò un traghetto carico di clandestini per una nave da crociera..) - cinguetta al vetriolo il critico d'arte - poteva annunciare in Sicilia un nuovo treno 'superveloce' che impiega di più rispetto a quello vecchio".

Cancelleri infatti era all'inaugurazione in pompa magna del Frecciabianca alla stazione di Catania. Eppure, a dispetto degli annunci, il "nuovo treno" da Palermo a Messina non è altro che lo stesso Intercity con un'altra livrea. E allora perché festeggiare con tanto di taglio del nastro delle autorità (Cancelleri compreso)? Per "un servizio", spiega il grillino dopo che si è scatenata la polemica.

Il riferimento - racconta Il Fatto Quotidiano - è al collegamento diretto tra l’interno della Sicilia e lo Stretto a orari connessi con l’attraversamento via mare e gli orari delle Frecce, da prendere però in Calabria. Insomma, quanto basta a scatenare Sgarbi che non ne risparmia una al Movimento 5 Stelle. O meglio, a quello che lui chiama "il movimento 5 patacche".

