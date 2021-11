PiazzaPulita, lo sfogo di Matteo Bassetti: "Non vado in tv per farmi insultare, mai più"

12 novembre 2021 a

a

a

Ha lasciato il collegamento con PiazzaPulita dopo gli insulti ricevuti in diretta dal giurista Ugo Mattei, adesso l'infettivologo Matteo Bassetti spiega le ragioni del suo gesto: "Io faccio il medico e il divulgatore scientifico, vado in televisione per portare la scienza e non per partecipare a pollai di No vax e No Green pass che fanno solo 'caciara'". L'esperto ha spiegato di essere stato attaccato senza nessun argomento solo per via delle sue posizioni pro-vaccino. Parole, quelle di Bassetti, che suonano anche come un atto di accusa a Corrado Formigli, il conduttore di La7 che a PiazzaPulita dà molta voce all'unvierso no-vax, per quanto lo faccia per stigmatizzarne le posizioni.

"L'unica ragione per cui il Covid esiste": l'agghiacciante sparate del giurista Ugo Mattei, Formigli lo asfalta | Video

Sentito dall'Adnkronos, Bassetti ha poi lanciato una proposta: "Va messo un punto, questi no-vax e no-Green pass non vanno invitati". Poi, riferendosi all'ospitata di ieri, ha detto: "Ero da solo contro diverse persone il cui unico scopo era infangarmi e sinceramente non perdo tempo a farmi insultare da persone che non stimo". Comunque sia, interpellato direttamente su Corrado Formigli, ha chiarito: "E' stato carino, ci siamo sentiti e non ho nulla contro di lui".

"Propagandista che ci prende per il cu***". Linciato dai no-vax, Bassetti se ne va: roba da pazzi da Formigli | Video

"E' evidente che queste persone portano in tv lo stesso atteggiamento che hanno nelle piazze - ha continuato Bassetti -. Ora va messo un punto però, io continuerò ad andare in televisione a parlare di vaccini e di scienza, anche a PiazzaPulita, ma questi personaggi si devono dare una regolata. Alcune trasmissioni si stanno trasformano in ring per liti tra pro-vax e no-vax, così vengono danneggiati i cittadini che ieri sera non hanno ricevuto un messaggio corretto".

"Come ca*** fa il Papa con i feti morti dentro?". Follia no vax da Formigli: sapete chi è quest'uomo? Imbarazzante | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.