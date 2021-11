Paolo Bargiggia, agghiacciante sparata negazionista: "Dottoressa condannata a morte", fino a dove si spinge

12 novembre 2021 a

"Oramai i giornalisti col manganello sbucano da tutte le parti, invitati dai salotti televisivi asserviti al potere", Paolo Bargiggia - noto anche per le sue posizioni su vaccino e Green pass - è intervenuto sul caso della dottoressa di Como, accusata di aver finto di somministrare vaccini anti Covid a 17 pazienti. Parlando di giornalisti "col manganello", invece, Bargiggia si riferiva a Claudia Fusani, ospite di Dritto e Rovescio su Rete 4.

"Claudia Fusani ha già condannato a 'morte' la dottoressa di Como, per ora solo indagata per questioni legate al vaccino". Non è la prima volta, comunque, che il giornalista esprime opinioni di questo tipo sul vaccino. Qualche mese fa, per esempio, su Twitter ha scritto: "Offrono gelati ed ingressi gratuiti in spiaggia per far vaccinare la gente. Sembrano i pedofili con le caramelle per acchiappare i bambini! Ma non si fanno schifo da soli?".

Per quanto riguarda il caso della dottoressa, invece, l'obiettivo delle false inoculazioni era quello di fare avere ai pazienti il green pass senza la somministrazione della dose anti Covid. L'allarme sarebbe scattato qualche giorno fa, quando un’impiegata che lavora all’accettazione ha notato che la donna, al posto di iniettare i sieri nel braccio dei pazienti, riversava il contenuto della siringa in alcuni batuffoli di cotone.

