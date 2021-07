Paolo Bargiggia, insulti gratuiti a Diletta Leotta: "La morte del giornalista sportivo", la foto che lo scatena

10 luglio 2021 a

Ci risiamo: nel mirino dei colleghi ci finisce ancora una volta Diletta Leotta. E no, questa volta Paola Ferrari, che con lei sembra avere un conto aperto, non c'entra nulla. La biondissima e bellissima conduttrice di Dazn, volto della prossima Serie A, ora viene "colpita" da Paolo Bargiggia, un altro che quando c'è da sparare contro i colleghi non ci pensa due volte (si pensi al recente, e durissimo, attacco a Fabio Caressa per le sue telecronache dell'Italia ad Euro 2020).

A scatenare l'ira funesta di Bargiggia in questo caso è la copertina di Sportweek, il magazine della Gazzetta dello Sport, dove in prima pagina, oggi sabato 10 luglio, campeggia proprio lei, Diletta Leotta, con maglia azzurra dell'Italia. Un tributo, quello di Sportweek, che Bargiggia mostra di non gradire affatto, né di condividere.

Infatti, rilanciando la copertina su Twitter e taggando sia la Gazzetta dello Sport sia Diletta Leotta, ecco che Bargiggia commenta: "La morte del giornalista sportivo e delle idee". Un durissimo attacco contro la collega e che per inciso non è il primo. Soltanto qualche mese fa, sempre Bargiggia le aveva dedicato un altro cinguettio incendiario: "A bordo campo di Inter – Udinese Diletta Leotta vestita come una che va a fare l’apericena al Papete. Questa è la Front Woman di Dazn, il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della Serie A. Ma ballano anche sui cubi?", scrisse Bargiggia. Insomma, l'eleganza sta a zero.

Contro Bargiggia, in quest'ultima occasione, prese posizione proprio Dazn, che rispose per le rime: "Ci dispiace, ma forse non conosci bene Dazn. Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di super professionisti. Continua a seguirci per apprezzare tutto il team di Dazn", avevano tagliato corto.

