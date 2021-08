Paolo Bargiggia e il vaccino, orrore contro Mario Draghi e il governo: "Sembrate dei pedofili, fate schifo"

01 agosto 2021 a

a

a

Già, il dibattito sul vaccino e sul Green Pass impazza e soprattutto polarizza. Nelle ultime ore abbiamo visto brutte immagini, quali l'aggressione dell'inviata Sky nel corteo negazionista e contro il Green Pass che si è tenuto a Napoli. Circondata, è stata riempita di insulti. E ancora, in altri cortei gli sputi contro i giornalisti "terroristi". Insomma, sta accadendo di tutto.

"Va in campo vestita così. Ma dopo, anche il cubo?". Bargiggia a valanga contro Diletta Leotta | Guarda

E, nel frattempo, la campagna vaccinale sta un poco arrancando. Ci sono ancora 2 milioni di soggetti potenzialmente deboli, considerata la fascia d'età, che non si sono sottoposti al siero. E ancora, le prenotazioni tra le fasce dei più giovani latitano, scarseggiano. Anche per queste ragioni, il governo sta ragionando sull'ipotesi di introdurre l'obbligo vaccinale almeno per alcune categorie, quali gli insegnanti, per la ripartenza della scuola nella maggior sicurezza possibile. Misure che verranno discusse nel prossimo Consiglio dei Ministri del 4 agosto.

"Mi vergogno di essere giornalista, per cosa pagano quel bambino": Bargiggia demolisce Fabio Caressa, mai così feroce

Ed in questo contesto, ecco iniziative volte a favorire la vaccinazione, quali l'ingresso gratuito in alcuni stabilimenti balneari. Un'iniziativa che scatena la vergognosa, improponibile, reazione di Paolo Bargiggia, il noto giornalista, che sui social scrive quanto segue: "Offrono gelati ed ingressi gratuiti in spiaggia per far vaccinare la gente. Sembrano i pedofili con le caramelle per acchiappare i bambini! Ma non si fanno schifo da soli?". E chi dovrebbe farsi schifo da solo? Presto detto, Bargiggia offre la risposta nell'hashtag: #governodraghi. E si resta senza parole.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.