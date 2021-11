Roberto Burioni: "Latrina, porco, morte". Ecco chi ha spedito la lettera "anonima" al virologo: l'idiota del secolo

12 novembre 2021 a

"Latr***, puzzone, porco, fai schifo, sei brutto come la morte": si tratta dell'ennesimo messaggio pieno di insulti recapitato a Roberto Burioni. Il virologo, che non è nuovo a questo tipo di attacchi, sia nel mondo virtuale sia in quello reale, ha pubblicato sui social la foto del biglietto che gli è arrivato. Questa volta però, a differenza di tutte le altre, c'è una novità: "Una nuova frontiera: la lettera anonima con il mittente". Di solito, invece, chi lo insulta si nasconde dietro profili fake.

Nell'immagine postata da Burioni, infatti, si legge: "Mittente Dott....", anche se il virologo ha provveduto ad oscurare nome e cognome del suo molestatore. Poi, sotto, in bella vista l'indirizzo di questa persona, che risulta essere di Roma. I commenti sotto al post del medico sono tutti piuttosto ironici. Qualcuno ha scritto: "Se non è un amore romantico questo", qualcun altro invece: "Voleva la tua attenzione".

Il virologo, comunque, ha un profilo social pieno di insulti, che lui stesso pubblica per poi farsi beffe di chi lo attacca. Uno per esempio gli aveva scritto: "Buffone, servo del padrone, sorcio di mer**". E lui aveva commentato in maniera ironica: "Il bello dei social è che puoi avere un costruttivo e pacato dibattito scientifico con prestigiosi colleghi di tutto il mondo".

