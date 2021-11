Le Iene, pace tra Salvini e Ghali? "Non proprio". Ultima bomba, è finita ancora malissimo

12 novembre 2021 a

In un primo momento Le Iene avevano fatto intendere di aver sancito la pace tra Ghali e Matteo Salvini, dopo l’episodio di San Siro dove tra insulti e gestacci è scoppiato un vero e proprio caso. In quella circostanza il rapper è stato descritto come in “evidente stato di alterazione”: è stato lui a scattare contro il segretario della Lega dopo il gol del pareggio siglato dal Milan nel derby con l’Inter.

“Molti giornali parlano di pace fatta tra Ghali e Salvini - si legge sul profilo Twitter ufficiale de Le Iene - la verità la sappiamo noi e non è andata proprio così. Scopriremo tutto stasera nel servizio di Stefano Corti in prima serata su Italia1”. Per ora sono stati anticipati solo alcuni passaggi delle interviste a Ghali e Salvini. In particolare il primo sembra aver usato toni piuttosto duri: “Viviamo in un paese in cui purtroppo personaggi del genere riescono ad andare avanti. Di fronte a uno così non sono riuscito a starmene zitto”.

Pare che l’inviato de Le Iene abbia fatto autografare a Ghali una t-shirt della Tunisia che ha poi consegnato a Salvini. Pare che in un primo momento il rapper abbia provato a sminuire il caso: “Non è successo niente”. Poi però avrebbe speso parole più pesanti: “Quello che gli ho detto lui lo sa benissimo, le persone che mi erano di fianco hanno sentito, però di fronte a un personaggio del genere non sono riuscito a starmene zitto, anche se non era il contesto giusto”.

