Maria Giovanna Maglie insulta Roberto Burioni: "Ignobile, sei da ricovero coatto"

Una semplice presa di posizione, una semplice fotografia dell'esistente scattata da Roberto Burioni, scatena Maria Giovanna Maglie, la quale sui social indulge all'insulto contro il virologo. Ma procediamo con ordine.

Ad aprire le danze è Burioni, che sempre sui social interviene sull'infinito dibattito pandemico, in questo caso sul ruolo dei più piccoli, dei bambini, nella pandemia. Scrive Burioni: "I figli sono gioie, felicità, etc, ma anche maligni amplificatori biologici che si infettano con virus per loro quasi innocui, li replicano potenziandoli logaritmicamente e infine li trasmettono con atroci conseguenze per l'organismo di un adulto".

Burioni insomma, pur con parole d'impatto, ricorda come i bambini siano tra i principali "conduttori" del Covid, una circostanza che ormai non sfugge a nessuno, si pensi anche ai dati relativi ai contagi nelle scuole e ai contagi tra la popolazione non vaccinabile. Ma, come detto, la Maglie eccepisce. E il punto è che eccepisce con toni che mettono i brividi: "Questo è veramente da ricovero coatto. Mai sentito qualcosa di così ignobile", scrive la giornalista su Twitter rilanciando le parole di Burioni.

La Maglie, in questi ultimi giorni, si è "distinta" anche per quanto detto su Matteo Bassetti, il quale continua la sua campagna a favore del vaccino. Dopo un duro intervento del virologo, sempre sui social, la Maglie aveva scritto di condannare sempre e comunque le minacce, ma che forse Bassetti "se le cerca".

