L'aria che tira, David Parenzo asfaltato da Daniela Santanché: "No, quella è Bibbiano". Basta una frase

Ennesimo scontro a L'Aria che tira tra David Parenzo e Daniela Santanchè. Al centro della discussione i vaccini ai più piccoli, già autorizzati dalla Fda in America. In Europa, invece, si sta attendendo il parere dell'Ema, che dovrebbe pronunciarsi nelle prossime settimane. Tutto è iniziato quando il giornalista, rivolgendosi alla senatrice di Fratelli d'Italia, ha detto: "Trovo insopportabile la campagna 'Non toccate i bambini'. Il fatto che un politico inizi a dire questa cosa, come se ci fosse un complotto, è una vergogna inaudita!". Parenzo, poi, ha ricordato come l'espressione è la stessa che veniva utilizzata in passato per i fatti di Bibbiano.

A quel punto allora è intervenuta la Santanchè, che ha detto: "Bibbiano è stata una vergogna inaudita!". L'acceso confronto tra i due, comunque, è andato avanti anche dopo. Con il giornalista che è tornato all'attacco: "Lei sta diffondendo un equivoco, la scienza non è divisa. Gli enti regolatori, Fda, Ema e Aifa hanno autorizzato l'uso dei vaccini e pure la terza dose, glielo scandisco". "Gli enti regolatori erano gli stessi che avevano autorizzato AstraZeneca per poi toglierlo dal commercio", ha replicato lei.

La Santanchè, comunque, è andata avanti per la sua strada. E, dopo aver assistito al dibattito tra due medici, Massimo Galli e Claudio Giorlandino, ha affermato: “Ho capito che c’è una grande confusione e che non ci sono certezze. Io non capisco perché non rispettiamo chi ha dei dubbi”. Poi però ha chiarito di non volersi sostituire ai medici. “Io sto alla scienza e sto alla confusione che c’è nella scienza”.

