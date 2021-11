L'aria che tira, Myrta Merlino: "Devo parlare di Renzi". Clamoroso Massimo Galli: come umilia l'ex premier

15 novembre 2021 a

Esilarante siparietto in diretta a L'aria che tira su La7 tra Myrta Merlino e l'infettivologo Massimo Galli: "Abbia qualche minuto di pazienza, professor Galli, devo affrontare il tema Renzi", dice la conduttrice al professore. E lui risponde tranchant: "Allora vado avanti a lavorare nel frattempo, non si preoccupi". Quindi la Merlino insiste: "Ci vediamo a mezzogiorno se vuole. Se rimane con noi sono felice". E Galli taglia corto: "Se mi deve chiamare mi chiami, se non ho scontato tutto pazienza, va bene così".

Poco prima ad Agorà, su Rai tre, Galli era intervenuto sul Green pass, sostenendo che dovrebbe essere tolta ai non vaccinati la possibilità di ottenerlo tramite il tampone: "A riguardo sono sempre stato perplesso, mentre ritengo che vada rivalutata la presenza o meno degli anticorpi. Anche perché stiamo basando tutte le decisioni su studi che riguardano la risposta anticorpale, quindi bisogna avere il coraggio di dire che il sierologico è indispensabile".

E se i vaccini non sono infallibili nel prevenire il contagio, i tamponi sono ancora meno affidabili e quindi non è improbabile che il governo prenda in considerazione la possibilità di modificare il Green Pass, non rendendolo ottenibile tramite un test negativo. “Abbiamo tra l’altro un vaccino imperfetto che non riesce ad arginare completamente le infezioni mentre è ancora importante nell’arginare il rischio di andare in ospedale o morire", sottolinea Galli.

