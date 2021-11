Veronica Gentili, agghiacciante gaffe su Sergio Mattarella: "Non c'è peggior sordo di chi...", cosa le esce di bocca

16 novembre 2021 a

Che scivolone per Veronica Gentili. La conduttrice di Controcorrente ha commesso l'ennesima figuraccia. Se n'è accorto Stefano Lorenzetto che riporta una frase sfuggita al volto di punta di Rete 4: "Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire - sono le parole della Gentili sulle colonne del Fatto Quotidiano -. E Sergio Mattarella lo sa bene". E perché mai scivolone? "Tenuto conto - replica Lorenzetto su Italia Oggi - che il capo dello Stato è costretto a utilizzare una protesi acustica, non c’è peggior cieco di chi non si avvede delle gaffe".

Ma la Gentili non è nuova a errori di questo tipo e sempre ripescati dal Lorenzetto. Qualche mese fa era stata la volta della grammatica a dir poco opinabile degli scritti della conduttrice sul quotidiano di Marco Travaglio. Poi la volta dell'italiano con un'altra perla: "La telegiornalista di Rete 4, parlando della Lega di Salvini, ne sottolinea 'l’attitudine nei confronti del mercato globale'. Quindi da sovranista è diventato globalista. Sempreché Gentili sappia che 'attitudine' significa 'predisposizione'".

E iI dubbio di Lorenzetto sorge spontaneo. Infine eccone un'altra: "Incipit nella rubrica Facce di casta sul Fatto Quotidiano: 'Le ragioni del passaggio da Forza Italia alla Lega di Laura Ravetto'. Dunque - commenta sarcastico Lorenzetto - c’è la Lega di Laura Ravetto e c’è la Lega di Matteo Salvini. Almeno fino a quando Gentili non imparerà a scrivere in italiano: 'Le ragioni del passaggio di Laura Ravetto da Forza Italia alla Lega'".

