Non è l'arena, Gianluigi Paragone contro Luca Telese: "Ma allora sei s***o"

"Avete vinto, la gente si è vaccinata attraverso la vigliaccata di Stato del green pass": Gianluigi Paragone - ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 - ha avuto un confronto piuttosto acceso con Luca Telese su vaccino e certificato verde. "Quando vai a intaccare i diritti e le libertà fondamentali tra cui quella del lavoro per me è una vigliaccata di Stato", ha proseguito il fondatore di ItalExit. "Una vigliaccata che ti salva la vita - l'ha interrotto il giornalista di Tpi -. E' meglio restare fuori dalla terapia intensiva".

"Ma allora sei scemo? Ti sto dicendo: avete vinto, non capisco il motivo per cui bisogna insistere col green pass e addirittura col super green pass", ha insistito Paragone. "Perché la guerra non è finita", ha replicato allora Telese. Ma L'ex grillino ha controbattuto: "No e qua casca l'asino, perché se mi dite che i dati bassi sono il frutto delle vaccinazioni, non mi puoi dire che la battaglia non è finita".

Secondo Paragone, inoltre, tra un po' i numeri sui contagi aumenteranno "perché guarda caso c'è tutta la prima platea vaccinale che adesso sappiamo essere andata a zonzo senza una copertura vaccinale in termini efficacia visto che non si conosceva l'arco temporale di efficacia del vaccino". Per lui, infatti, i cittadini avrebbero dovuto saperlo prima, ad agosto per esempio: "Come mai nonè successo? Perché adesso bisogna spingere sulla terza dose. Per alcuni mesi, però, quelli della prima platea vaccinale, che erano i soggetti più deboli, sono andati in giro convinti di essere al riparo da tutto". "Ma se piove e hai un ombrello e ti bagni un po' che fai? Butti l'ombrello? Ma siete scemi", ha chiosato Telese.

