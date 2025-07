In Onda, Nichi Vendola insulta Salvini: "Roba da antropologia criminale"

Duro attacco di Nichi Vendola a Matteo Salvini dagli studi di In Onda, il programma di approfondimento politico estivo di La7, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Il presidente nazionale di Sinistra Italiana, ex-governatore della Puglia, attacca non solo il leader della Lega, ma anche quella che bolla come doppia morale dell’Occidente: “Gli autocrati hanno sempre il vizietto delle liste di proscrizione, questa volta hanno messo Sergio Mattarella e Antonio Tajani tra i ‘russofobi’, ma non Salvini. Abbiamo questa memoria incancellabile di Salvini con il volto di Putin. Le opere complete di Salvini saranno veramente un giorno oggetto di antropologia criminale”, spara ad alzo zero.

Insomma siamo all'insulto, bello e buono, Salvini come oggetto di "antropologia criminale". Il leader della Lega dipinto come un bandito: una vergogna, Vendola tocca il fondo.