Fedez ed Enrico Mentana? "Ecco cosa stiamo preparando", l'incubo dietro a questa foto

Ironia anche da parte di Enrico Mentana sulla discesa in campo di Fedez. Il rapper nei giorni scorsi ha fatto credere di darsi alla politica. Una trovata per promuovere il suo ultimo disco, su cui lo stesso direttore del Tg di La7 ha ironizzato. "In preparazione dei faccia a faccia elettorali...", scrive Mentana come commento a una foto da lui pubblicata su Instagram. Nell'immagine si vede il conduttore a fianco del marito di Chiara Ferragni. Il motivo per cui i due si siano incontrati non è dato sapersi, ma certo non è per una candidatura del rapper.

"Non credevo che la cosa potesse diventare così grande - aveva commentato Fedez dopo che aveva fatto trapelare la registrazione del dominio "fedezelezioni2023.it" -. La cosa più interessante è stato vedere alcuni collaboratori di politici che mi hanno chiesto di lavorare per me". Un'operazione volta solo a pubblicizzare il suo album, ma che ha attirato l'attenzione di molti. Tutti impegnati a parlare della candidatura.

Da dove nasce tutto? Presto spiegato. "Nasce da un articolo di un giornalista del Foglio, dove asserisce che io da qui a poco scenderei in campo. Ad un certo punto, con i ragazzi con cui faccio musica, abbiamo detto 'abbiamo un disco in uscita, uniamo l'utile al dilettevole e apriamo tavoli di dibattito'. Se ne sono aperti più di quanto credessi: non credevo che la cosa potesse diventare così grande. Secondo me molti erano consapevoli che fosse una trollata, ma la notizia era troppo appetibile". Eppure la pensata non è piaciuta a molti, Fabrizio Corona compreso. L'ex re dei paparazzi non ha mancato di dire la sua puntando il dito e accusando il cantante di "prendere tutti per il cu**". Secondo Corona Fedez pensa sempre ed esclusivamente al proprio tornaconto, anche quando lancia le battaglie come quella a favore del ddl Zan.

