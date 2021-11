Stasera Italia, la bomba di Francesco Vaia: "Quarta ondata di Covid? Che dati ci aspettavamo"

18 novembre 2021 a

Si parla dell'impennata di casi Covid da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata di oggi 18 novembre e il professor Francesco Vaia, direttore dell'ospedale Spallanzani di Roma, cerca di rassicurare i telespettatori sugli ultimi dati dei contagi: "Quello che sta accadendo non è l'anticamera della quarta ondata, della catastrofe. Sono dati che ci aspettavamo in inverno. In inverno le malattie respiratorie si possono aggravare".

Rispetto a chi non si vaccina, Vaia sostiene che "Noi dobbiamo portare dalla nostra parte i no vax, dei quali non mi preoccuperei, ma i disorientati e gli sfiduciati". E ancora, dice il professore: "Dare addosso alle persone è gravissimo. Io credo nel vaccino, ho fatto anche la terza dose".

Del resto l'impennata di contagi da Covid è un dato di fatto. Aumentano i positivi e i ricoveri. Secondo l'ulitmo bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore infatti si sono registrati 10.638 nuovi casi di coronavirus a fronte di 625.774 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 10.172 su 537.765 test). Sono inoltre 69 i decessi (contro i 72 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 133.034. In terapia intensiva sono ricoverati 503 pazienti (più 17) mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.088, 28 in più rispetto al giorno precedente. E se i guariti sono 5.148, il tasso di positività è ora all'1,7%.

