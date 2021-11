Sabrina Salerno, il marito sotto-choc: "Dormo con la pistola", una minaccia gravissima

20 novembre 2021 a

Da settimana la zona di Mogliano è tenuta sotto scacco da una banda di malviventi specializzata negli assalti alle ville di lusso. Non è un caso che abbiano scelto un punto preciso del Veneto per operare, dato che quello è uno dei più ricchi. I rapinatori vengono descritti come sfrontati, dato che non sembrano avere alcuna paura di rapinare le ville in piena notte, trafugando gioielli, oggetti preziosi e anche automobili di valore.

Tutta la zona di Mogliano sta tremando, e non va eccezione la villa-hotel amministrata da Enrico Monti, imprenditore nonché marito di Sabrina Salerno. Mentre quest’ultima è impegnata con la sua nuova avventura televisiva a Ballando con le stelle, suo marito deve fare i conti con la minaccia della banda di malviventi che sta prendendo d’assalto le ville. “Siamo preoccupati e abbiamo paura. Si parla tanto dei colpi nelle ville di lusso ma il problema è generale - ha dichiarato al Gazzettino - ci sono furti continui nelle abitazioni di tutti, non soltanto delle persone più facoltose”.

Monti ha confidato di dormire con la pistola in queste notti così pericolose: “Bisogna fare in modo che i cittadini possano finalmente rispondere alle aggressioni, dobbiamo tutelare la nostra proprietà privata con i dovuti mezzi e le dovute cautele e le forze dell’ordine dovrebbero essere molto più incentivate con il giusto supporto economico e i giusti mezzi per poter proteggere al meglio i cittadini e il territorio”.

