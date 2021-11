Diego Granese, svolta a Dubai: "Consulente di sua altezza"

Francesco Fredella 22 novembre 2021 a

L'ascesa di Diego Granese, adesso, è sotto gli occhi di tutti. L'imprenditore milanese, che è uno dei più affermati negli Emirati Arabi, è stato nominato Consulente Personale di Sua Altezza Reale Principe Salman bin Faisal bin Moahmmed Al Saud dell’Arabia Saudita. Un prestigioso ruolo per l'imprenditore che, anche nei salotti tv italiani, è stato chiamato a raccontare gli eventi che accadevano in Middle East. L’incarico arrivato anche grazie all’introduzione da parte Micheal Lopez (COO) del Private Office del principe e avrà lo scopo dì agevolare e connettere gli imprenditori e i brand Italiani con l’Arabia Saudita. La notizia arriva direttamente dai suoi social.

"Un incarico e un traguardo importantissimo e dì altissimo livello quello che sua Altezza Reale il Principe Salman Bin Faisal Bin Mohammed Bin Saud Bin Abdulaziz Al Saud mi ha dato nominandomi consulente personale per le relazioni con gli imprenditori e i professionisti che vogliono esportare le loro aziende , brand, attività o semplicemente fare business e investire in Arabia Saudita. Si apre una nuova era per le eccellenze Italiane. Devo ringraziare Micheal Lopez COO del Private Office del Principe che ha reso possibile tutto questo e anche Sofiane Aabid CFO del Private Office del Principe, ma soprattutto devo ringraziare sua Altezza Reale il Principe Salman per la fiducia affidatami", scrive Diego Granese su Instagram. Nella foto che pubblica si notano Sua Altezza reale il Principe Salman e il principe Saud della famiglia Reale Al Saud mentre dietro il COO Micheal Lopez e il CFO Sofiane Aabid del Private Office del Principe.

