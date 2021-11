Che tempo che fa, Luca Zaia massacra Fabio Fazio: "No, è una democrazia", asfaltato con una frase

22 novembre 2021 a

a

a

Luca Zaia è stato ospite di Fabio Fazio, che lo ha ironicamente ringraziato di aver accettato l’invito a Che tempo che fa, dove i leghisti non sono proprio di casa. Il conduttore di Rai3 ha mostrato stima e rispetto per il governatore del Veneto, anche se non è mancata una frase un po’ antipatica sulla sua rielezione avvenuta a settembre 2020. “Lei ha preso il 76,8 per cento dei voti, un record. Praticamente una monarchia”, ha dichiarato Fazio.

"Sono commosso". Fabio Fazio, veleno contro Salvini? Luca Zaia lo gela con una frase: clamoroso su Rai 3

“No, una democrazia”, ha risposto Zaia. Allora il padrone di casa è corso ai ripari: “Vabbè, però è stato un risultato plebiscitario”, per poi cambiare discorso e parlare di “modello Veneto” nella gestione dell’epidemia di Covid. Il governatore ha ricordato che la battaglia non è ancora finita: “Il vaccino ha creato un grande muro contro la diffusione del contagio e soprattutto lo sviluppo di evidenze cliniche, però se non andiamo a intaccare quella parte di cittadini che continua a non volersi vaccinare rischiamo di perdere la partita”.

"Osvaldo non c'è, ecco perché sono sola": Orietta Berti, la risposta con cui gela Fabio Fazio

Zaia non crede però all’obbligo vaccinale, che sarebbe di difficile attuazione, mentre è d’accordo sul rafforzamento del green pass: “I vaccinati così potranno comunque accedere al ristorante anche in zona arancione o rossa, mentre chi non è vaccinato no. È una questione che condividiamo come presidenti di Regione, noi dobbiamo tutelare sia la salute che l’economia”.

"Tu apri la patta, io...". Littizzetto e il profilattico fosforescente, Fazio ha un mancamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.