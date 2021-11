L'aria che tira, Vittorio Sgarbi contro Myrta Merlino: "Tu e Gruber avete perso la testa, smettetela di rompere i cogl***"

23 novembre 2021 a

Vittorio Sgarbi si è scontrato con Myrta Merlino durante il suo collegamento a L’aria che tira su La7. Argomento di discussione ovviamente il vaccino e i no-vax, che continuano a imperversare in tutte le piazze italiane per protestare contro la fantomatica “dittatura sanitaria”. Tutto è partito da un post che Sgarbi ha pubblicato su Facebook qualche ora prima di intervenire a L’aria che tira. “C’è una forma d’integralismo in taluni vaccinati - ha scritto - qualcosa di simile al fondamentalismo”.

“Un furore che diventa molestia, invadenza - ha aggiunto - e spesso anche violenza, soprattutto verbale. Io sono vaccinato e non me ne frega niente di andare a stanare un non vaccinato, men che meno di additarlo come un appestato. Così come non me ne frega niente se uno che ho di fronte sia vaccinato o meno. Insomma, i vaccinati non rompessero i coglioni ai non vaccinati”. “Ti è venuto in mente - ha domandato la Merlino - che forse sono i non vaccinati a rompere i coglioni ai vaccinati, che vorrebbero stare sereni e campare?”.

Sgarbi ovviamente non ha arretrato di un millimetro: "Quello che mi stupisce è che avete tutti perso la logica, dalla Gruber a te. Tu che sei vaccinato hai lo scudo, di cosa ti devi preoccupare? Allora vuol dire che il vaccino non serve a nulla e quindi hanno ragione i non vaccinati”.

