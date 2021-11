Tagadà, Pietro Senaldi inchioda Borgonovo: "Ma i vaccini servono o no?". Lui crolla

25 novembre 2021 a

Scontro da Tiziana Panella a Tagadà su La7, nella puntata di oggi 25 novembre tra Pietro Senaldi e Francesco Borgonovo. Il condirettore di Libero inchioda il vicedirettore della Verità che è da sempre filo no vax. "Non ho capito se pensa che i vaccini ci hanno aiutato nella battaglia contro il Covid o se ci hanno danneggiato", chiede Senaldi. "Dai dati che abbiamo evidentemente sì, visto che sono calati i morti e i ricoveri", è costretto ad ammettere Borgonovo. Che però insiste: "Non si capisce però perché se questo vaccino funziona così bene stiamo a fare gli stessi discorsi sul Natale di un anno fa. C'è qualcosa che non torna".

Quindi interviene la Panella che ripropone la domanda di Senaldi: "Quindi i vaccini funzionano o no?". E Borgonovo ribatte: "Ho già risposto ma i primi a credere che il vaccino non funzioni sono proprio quelli che gestiscono questa emergenza".

L’incidenza dei nuovi contagi nella popolazione non vaccinata è di 777 casi ogni 100mila. Quella dei vaccinati è di 95 ogni 100mila. I decessi sono 74 per milione tra i non vaccinati e 4 tra i vaccinati, secondo gli ultimi dati del report dell’Istituto superiore di sanità pubblicati su Il Sole 24 ore.

L'ultimo bollettino del ministero della Salute parla di 12.448 contagi da coronavirus in Italia. Sono stati registrati altri 85 morti. I nuovi casi sono stati individuati con 562.505 tamponi, il tasso positività è al 2,2 per cento Sono 49 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, 573 i pazienti in totale (+13) in area critica. Sono 4.629 i pazienti ricoverati con sintomi (+32).

