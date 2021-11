Covid, Senaldi mette spalle al muro Borgonovo: "Allora perché hai detto quella balla?"

25 novembre 2021 a

"Perché dici che tolgono le zone?". A Tagadà su La7 si scatena il caos e Pietro Senaldi mette Francesco Borgonovo con le spalle al muro. Al centro, ancora una volta, il Super Green pass e i nuovi provvedimenti contro il coronavirus. "Se non rispondi è difficile per te rispondere dall'accusa di fare cattiva informazione e di raccontare balle", incalza ancora il condirettore di Libero, mentre il vicedirettore della Verità, da sempre filo no vax, replica: "Le zone per i non vaccinati ci sono, mentre per i vaccinati la situazione non cambia. Si lasciano circolare i vaccinati anche con le zone. In pratica stanno lasciando anche se in maniera minore circolare il virus".

Poco prima i due si erano scontrati sul vaccino. "Non ho capito se pensa che i vaccini ci hanno aiutato nella battaglia contro il Covid o se ci hanno danneggiato", ha chiesto Senaldi. "Dai dati che abbiamo evidentemente sì, visto che sono calati i morti e i ricoveri", è stato costretto ad ammettere Borgonovo.

E ancora: "Non si capisce però perché se questo vaccino funziona così bene stiamo a fare gli stessi discorsi sul Natale di un anno fa. C'è qualcosa che non torna". Insomma, un modo come un altro per arrampicarsi sugli specchi.

