Serena Grandi, "dopo le molestie di un prete": sconvolgente, la scelta radicale con cui stravolge la sua vita

Serena Grandi ha scritto un libro, Serena a tutti i costi. Sono venticinque lettere mai spedite in cui si racconta. Tra i ricordi le molestie subita da bambina: "Forse m’ero allontanata da Dio anche per quello. Ma oggi l’ho ritrovato. Dedicarmi agli altri, curare lo spirito e tenere le anime lontane dal consumismo. Il mio percorso è iniziato da tempo: diventerò una suora laica”, la rivelazione della Grandi.

La delusione per gli uomini: "Quando ti mollano sola e nella merda i primi appassiscono, gli altri almeno puoi andare a venderli”. Serena Grandi infatti indirizza una delle lettere raccolte nel libro proprio al suo ex marito, chiedendogli “Come si fa a tradire una come me?”, scrive amara in una delle tante lettere pubblicate.

Poi anche per Tinto Brass il regista che la rese famosa con Miranda, e quelle amare a Pupi Avati e Paolo Sorrentino, in cui ricorda le riprese del film La grande bellezza. “Sul set si trasformava. costringeva a prove massacranti, a dimenarsi come ossessi anche quando la cinepresa era lontana, e a girare di notte anche le scene diurne. Erano tutti scontenti, tutta una gran fatica”. Infine la nuova prospettiva spirituale: “Ero una pecorella smarrita. ora non lo sono più”. L'attrice probabilmente percorrerà la stessa strada spirituale di una altra attrice lanciata da Tinto Brass: Claudia Koll.

