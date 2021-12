Marco Travaglio, aberrante prima pagina contro Berlusconi: "No al garante della prostituzione"

01 dicembre 2021 a

a

a

Marco Travaglio fa le cose in grande contro Silvio Berlusconi. Certo, lo fa da anni, anzi decenni. Ma quanto confezionato sul Fatto Quotidiano di oggi, mercoledì 1 dicembre, di fatto non ha alcun precedente. La campagna diffamatoria contro il leader di Forza Italia, ora che è in ballo per la corsa al Quirinale, sale di livello, ferocia e intensità.

"Soldi o candidatura blindata". Striscia, un siluro contro Silvio Berlusconi: un caso clamoroso a Mediaset

Già, perché Il Fatto Quotidiano in edicola oggi non è il solito Fatto: stravolge la prima pagina per iniziare una campagna a puntate contro il Cavaliere, corredata dalla solita e inutile e grottesca raccolta firme. E il pezzone a corredo della colata di fango, va da sé, è firmato dal direttore, Marco fango&manette Travaglio.

Il titolo è di quelli aberranti: "No al garante della prostituzione". Dunque, l'appello: "Da oggi firmate la petizione Berlusconi al Quirinale? No, grazie sul sito del Fatto e su change.org".

Ma di che si tratta? Presto detto, di una sorta di compendio della carriera di Travaglio, costruita esclusivamente - o quasi contro Berlusconi. Una sovra-copertina (prima e ultima pagina dell'edizione del Fatto Quotidiano) in cui di fatto il direttore ri-estrae dal suo personalissimo coniglio tutto ciò che ha scritto e ribadito in molteplici libri contro Berlusconi. Anno per anno e capitoletto per capitoletto, una sorta di storia a puntate contro il Cavaliere, accusato da Travaglio di tutte le peggiori nefandezze. E definito "garante della prostituzione". Roba da brividi. Roba da Travaglio, appunto.



"La mia foto in tutti i loro uffici". La vendetta più dolce contro i magistrati: perché Berlusconi vuole il Quirinale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.