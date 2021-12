Greta Beccaglia, "una goliardica pacca sul cu***": si scatena il caos a Mediaset, lo scivolone dell'inviato

01 dicembre 2021 a

a

a

"Goliardica pacca sul cu**": così Alberto Porta, giornalista e inviato di Mediaset, ha definito la molestia ai danni di Greta Beccaglia di Toscana Tv. Durante un collegamento con lo studio dopo Empoli-Fiorentina, un tifoso viola le ha toccato il fondoschiena per poi scappare via. Nell'indifferenza generale. A tal proposito Porta posta un tweet nel quale afferma: "Ci si scandalizza per una goliardica pacca sul cu** a una giornalista e non per tutte quelle menzogne che tanti giornalisti sono costretti a scrivere ogni giorno".

"Cosa avrei fatto io". Greta Beccaglia palpeggiata? Mauro Corona estremo. E in Rai volano parole grosse

Inutile dirlo, la polemica è servita. Non sono pochi i commenti negativi che l'inviato ha ricevuto sui social dopo queste esternazioni. Tra questi c'è anche quello della scrittrice Giulia Blasi, che ha sottolineato: "I corpi delle donne non sono a disposizione per la vostra 'goliardia', che francamente potrebbe trovare migliore espressione se vi deste fuoco". Per poi chiosare: "Eccovi la cultura dello stupro, papale papale".

I commenti comunque sono stati tanti. Uno ha scritto: "Mi dispiace molto vedere così svilito il termine 'goliardico', per atti che di goliardico non hanno nulla...". In ogni caso, dopo la bufera scatenata, Porta ha continuato a twittare provando a spiegarsi: "Non ho giustificato la pacca sul cu**, ma solo detto che c’è molto di peggio che rovina la vita di tanta gente. Svegliatevi!". E infine: "Mi dispiace per tutte quelle vittime del politicamente corretto che non hanno capito".

"Calci nel cu***, ma non la galera": Feltri sul tifoso palpeggiatore: cosa proprio non torna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.