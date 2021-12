Non è l'Arena, Nunzia Schilirò positiva al Covid? La sconcertante promessa a Giletti: tam-tam impazzito

01 dicembre 2021 a

a

a

Come ogni mercoledì, Massimo Giletti scalda i motori: questa sera, 1 dicembre, in onda su La7 una nuova puntata di Non è l'Arena. E come ogni mercoledì a poche ore dal via filtrano le anticipazioni sulla puntata: a tenere banco, va da sé, la variante Omicron del Covid, con un dibattito sulla sua effettiva pericolosità e sulla tenuta del vaccino.

La vicequestore no vax Schilirò positiva al Covid. "Non solo come l'ho preso. Quando guarisco...". Le sue sconcertanti parole: come sta

Tra gli ospiti, Pasquale Bacco, medico no-vax che si è "convertito" dopo aver visto pazienti giovani morire nel suo reparto di terapia intensiva. E ancora, il confronto tra il no-Green pass Zeno Molgora e l'operatore sanitario, Stan Nizzi: insomma, saranno come al solito scintille.

Ma non è tutto: a Non è l'Arena, ovviamente in collegamento poiché positiva al Covid, ecco ancora l'ex vice-questora Nunzia Schilirò, la poliziotta degradata schieratissima contro vaccino e soprattutto Green pass. Stando alle anticipazioni, prometterà di tornare a combattere in difesa delle sue posizioni dopo la guarigione, promessa per inciso già consegnata ai suoi profili social, in un intervento che ha fatto molto discutere.

"Lei faccia il medico, io la giurista". La Schilirò ci prova, asfaltata da Giletti: che figura di palta | Video

Dunque un'inchiesta sui ristoranti: ma il green pass lo chiedono davvero? Il dibattito sarà con Luca Telese, Maria Rita Gismondo, Peter Gomez, Tommaso Cerno, Galeazzo Bignami, Pierpaolo Sileri e Laura Cosseddu.

Per ultimo, Giletti proporrà una nuova puntata della sua inchiesta sul caso di Aprilia, il comune che registra uno dei picchi di contagi da coronavirus più alti in Italia a causa delle elevatissime percentuali di no-vax. Della vicenda se ne parlerà con Antonio Terra, il sindaco, e con l'arciprete della chiesa ortodossa di Aprilia, Luca Monti.

Non è l'arena, Bassetti lascia il collegamento. Giletti: "Sta vivendo un momento complicato". Colpo basso da Paragone, dramma privato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.