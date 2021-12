Omicron, il terrore di Andrea Crisanti: "Perché può bucare il vaccino", tutto in due settimane

01 dicembre 2021 a

"Questa variante Omicron ha caratteristiche che generano allarme": Andrea Crisanti, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato della nuova mutazione isolata in Sudafrica, dicendo che il dato più preoccupante riguarda il crescente numero di cambiamenti che questa variante ha accumulato. "Siccome il vaccino è stato fatto col virus originale di Wuhan, questa variante preoccupa perché potenzialmente è in grado di infettare i vaccinati ed è anche molto contagiosa", ha fatto sapere il microbiologo, in collegamento da Padova.

Crisanti, però, ha anche parlato dello scenario più positivo: "Se questa fosse una variante ad altissima trasmissibilità che però causa una malattia lieve, si diffonderebbe nella popolazione e infetterebbe anche i vaccinati causando sintomi lievi, però allo stesso tempo immunizzando. A quel punto chiaramente non sarebbe più un problema". "Dai dati che abbiamo a disposizione oggi, ci sembra che potrebbe essere una forma molto lieve - è intervenuta allora la Merlino - però è ancora troppo presto per dirlo?".

Crisanti ha risposto: "Si, perché purtroppo tutte le persone infettate erano vaccinate o molto giovani. Purtroppo nel senso scientifico, non ci danno le informazioni che vogliamo. E' ancora troppo presto per capire se questa è una variante molto contagiosa e se causa una malattia grave o lieve, ci vorranno un paio di settimane". Sulla sospensione dei voli con i Paesi che per primi sono stati colpiti dalla Omicron, invece, Crisanti è stato molto chiaro: "Non c'è blocco dei voli che riesca a bloccare una variante, se è così contagiosa. Uno Stato non si può blindare".

