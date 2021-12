DiMartedì, Luttwak: "Non hanno nessun dato dei risultati", il sospetto su variante Omicron e case farmaceutiche

01 dicembre 2021 a

a

a

Edward Luttwak, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, ha detto la sua sulla variante Omicron e soprattutto sulla necessità di un nuovo vaccino, nel caso in cui quelli che abbiamo ora non dovessero più bastare a proteggerci da infezione, malattia e morte. Il conduttore del talk gli ha fatto notare che, però, le notizie su questa mutazione e sui preparati delle aziende farmaceutiche sono contrastanti. Mentre Moderna, infatti, dice che probabilmente ci sarà bisogno di un nuovo vaccino; Pfizer e Joe Biden dall'altra parte assicurano che quelli che abbiamo saranno sufficienti.

"Ipocrita". Alessandro Sallusti travolge Giuseppe Conte: l'ultima vergogna contro Berlusconi | Video

A tal proposito Luttwak è stato molto chiaro. "Il sottosegretario Pierpaolo Sileri ha appena spiegato che i dati non ci sono - ha detto, riferendosi al pentastellato in studio da Floris -. L'unico Paese che ha dati, molto parziali, è Israele". Poi, riguardo alla case farmaceutiche, ha svelato: "Tutte le loro dichiarazioni non contano: le aziende sanno quanti vaccini producono, ma non hanno nessun dato dei risultati. Quelli che hanno i dati non hanno trovato niente riguardo alla capacità dei vaccini di proteggere contro Omicron".

Il discorso dell'ospite di Floris, comunque, è simile a quello fatto diversi esperti in questi giorni. A partire, per esempio, da Matteo Bassetti. L'infettivologo del San Martino di Genova ha detto più volte di mantenere la calma e non fare terrorismo, proprio perché i dati a disposizione su questo nuovo fenomeno sono ancora pochi. Bisogna, dunque, aspettare che la variante venga studiata per capire se sia in grado o meno di bucare i vaccini.

Dito medio a Luigi Di Maio in diretta tv, David Parenzo gode come un matto: impensabile da Giovanni Floris | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.