Giorgia Meloni contro Roberto Saviano: "Dispensa odio contro di me e guadagna così"

"E anche oggi l'odio quotidiano di Saviano è servito". Con questo tweet Giorgia Meloni denuncia l'ultima paginata firmata Roberto Saviano e pubblicata dal Corriere della Sera. Qui, nell'edizione del 3 dicembre, l'autore di Gomorra pubblica una foto della leader di Fratelli d'Italia dal titolo: "'Invasori', 'terroristi'. No, gli occhi di Giorgia Meloni non vedono quel che vedo io". Poi sotto la spiegazione: "La foto che ho scelto questa settimana sono occhi: quelli di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia. Li ho scelti perché credo che gli occhi di Giorgia Meloni - non so quanto genuinamente o quanto per convenienza politica - vedano il mondo in maniera assai diversa da come lo vedo io".

Il tema? L'immigrazione, ovviamente. Saviano va sempre a parare lì e non lo nasconde, definendo "singolare come, nella comunicazione di Giorgia Meloni, le schiere di 'aggressori', 'delinquenti', 'terroristi', 'invasori' siano sempre e solo popolate da stranieri. Che in tutto ciò vi sia del calcolo è lampante". Frasi a cui la leader di Fratelli d'Italia ovviamente replica: "Anche oggi Saviano dispensa odio contro di me - tuona su Twitter -. È il suo business, bisogna capirlo. Guadagna così, demonizzando gli avversari e falsificando la realtà. Gli attacchi di questi individui confermano che siamo sulla buona strada. Non ci facciamo intimidire dalle loro campagne d’odio".

Tra la Meloni e Saviano non scorre buon sangue (eufemismo). Pochi mesi fa lo scrittore aveva definito lei e Matteo Salvini "bast***", salvo poi ribadirlo quando la Meloni ha sporto querela. Il motivo? "Non lo ritengo un insulto - si è giustificato lo scrittore -, ma una feroce critica politica". Insomma, per lui il "bast***" era quasi dovuto, perché "avevo visto il video di una madre che perde il bambino mentre la stanno salvando durante un naufragio. Com’è possibile, come fa la Meloni, parlare di 'affondare le navi pirata'? Erano ambulanze del mare".

