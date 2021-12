In Onda, Luca Ricolfi: "Il super green pass? Un premio sbagliato per i vaccinati", gelo in studio

04 dicembre 2021 a

“Non mi sento sicuro perché la nostra situazione è intermedia”. Così Luca Ricolfi ha un po’ gelato lo studio di In Onda, con cui era collegato da remoto per commentare l’attuale situazione epidemiologica in Italia e nel resto d’Europa. Nella trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo, il politologo ha messo in discussione anche la comunicazione sulla pandemia e in particolare sul super green pass da parte delle istituzioni e dei media.

“Tralasciando il fatto che non sono stati messi in sicurezza gli ambienti chiusi - ha dichiarato Ricolfi - noi al momento non siamo in una situazione disperata come in Grecia né ottimale come in Portogallo. La mia principale preoccupazione deriva dalle credenze sui vaccinati, alimentate per mesi un po’ da tutti, secondo cui per le persone vaccinate i pericoli sono minimi, soprattutto se si sta tra vaccinati. Questa teoria è però incompatibile con i dati, ci sono Paesi quasi completamente immunizzati in cui i contagi salgono”.

Poi la presa di posizione contro un certo tipo di comunicazione sulla certificazione verde: “Dire che i vaccinati vanno premiati come si fa con il super green pass lo ritengo sbagliato”. Il sottosegretario Pierpaolo Sileri la pensa diversamente: “Il rischio di contagio per i vaccinati è molto più basso, e lo è ancora di più quello di finire in terapia intensiva. I vaccinati rischiano ma molto meno”.

