Paolo Liguori a Controcorrente: "Conferme dai medici israeliani". Vaccino, quello che non ci vogliono dire

Che ne sarà di noi, nel 2022? Quale il futuro della pandemia e di questo maledetto coronavirus? E il vaccino? Domande alle quali prova a dare una risposta Paolo Liguori, ospite a Controcorrente, il programma di Veronica Gentili in onda su Rete 4.

Il direttore di Tgcom24 parte dalla terza dose di vaccino, insistendo sulla necessità di farla e spiegando quali sono le buone ragioni che dovrebbero spingerci a ricorrere al siero: "I medici israeliani, che sono stati i primi a dire che serviva la terza dose, mi hanno spiegato che questa fase vaccinale si esaurisce con due dosi e un richiamo - premette -. Ogni anno ci sarà un'altra fase vaccinale come accade con l'influenza. Quindi, è inutile parlare di quarta dose, quinta dose e via così", spiega Liguori. Insomma da Israele, da sempre un passo avanti in termini di velocità della campagna vaccinale, una nuova conferma al fatto che di richiami ce ne saranno ancora parecchi.

Dunque Paolo Liguori aggiunge: "Nel 2022 avremo un'altra fase vaccinale, perché la pandemia non sarà finita", rimarca. E ancora: "Per sconfiggere le epidemie e per affinare i vaccini ci vogliono anni. Non abbiamo risolto il problema con questo primo ciclo vaccinale, diciamolo subito. Quello per l'influenza io lo faccio ogni anno. Io faccio tutti i vaccini. Il mondo si difende dal virus con i vaccini", conclude solenne Paolo Liguori.

