Report, il contratto firmato coi portoghesi: banchi a rotelle, lo scandalo si ingrossa. E il generale Figliuolo...

06 dicembre 2021 a

a

a

Nuova puntata di Report quella in onda lunedì 6 dicembre su Rai 3. In studio Sigfrido Ranucci parlerà dei temi più dibattuti della settimana: dal calcio alle difficoltà di produrre energia green. Occhi infatti puntati sulle plusvalenze sospette. In "Febbre a 90" di Daniele Autieri si parla dell’inchiesta per la quale sono stati indagati i vertici della Juve e con una serie di documenti riservati e inediti, in parte analisi dell’Agenzia delle Entrate e in parte degli organi di controllo sul calcio, verrà mostrata la reale situazione finanziaria delle principali squadre di calcio italiane, i ritardi dei pagamenti degli stipendi dei calciatori, ma anche dei debiti tributari e pensionistici.

"Chi ha scritto all'Oms". Covid, bomba di "Report" contro Speranza: ora tutto torna, complotto contro la Lombardia?

Poi è la volta dei banchi a rotelle. Con il servizio "Scuola a rotelle" di Rosamaria Aquino si parla dei banchi monoposto costati allo Stato oltre 300 milioni di euro. Una vera e propria beffa, visto che migliaia di questi sono stati restituiti dai presidi o giacciono in magazzino. In totale ne furono ordinati 2 milioni 400 mila, ma qualcosa non torna.

"Draghi può solo rimuoverlo". Speranza, gioco sporco sul Covid. FdI all'attacco: dopo Report, il premier che fa?

La domanda che si pone la trasmissione di Ranucci è la seguente: allora perché il governo ha stanziato altri sei milioni di euro per arredi scolastici? Report è riuscita a verificare i contratti stipulati dalla ex struttura commissariale di Domenico Arcuri firmati con l’azienda portoghese produttrice dei banchi, ora ritirati dal suo successore, il commissario Figliuolo perché non rispetterebbero la normativa antincendio. Infine è la volta de "Il mistero del Barbastello", dove Giuliano Marrucci cerca di far luce sul perché un pipistrello può rallentare la transizione ecologica.

Cosa ha detto in tv, cosa ha detto in un'intervista: vaccino, il complottista Ranucci si demolisce da solo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.