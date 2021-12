Andrea Camilleri, la scoperta choc delle figlie: un vero tesoro, cosa hanno trovato in cantina

06 dicembre 2021 a

Un tesoro di inestimabile valore quello che le figlie di Andrea Camilleri, lo scrittore scomparso due anni fa all'età di 94 anni, hanno ritrovato nel garage e nella cantina di famiglia. Si tratta di documenti rimasti intatti: faldoni originali, foto di scena, carte private. "Abbiamo ritrovato un uomo affascinante e intelligente - hanno raccontato Andreina e Mariolina ai microfoni di RaiNews24 -. Papà ci aveva chiesto di recuperare il suo materiale, ma la cosa che ci ha dato grande gioia è stato trovare tanti documenti, tanti scritti e di riuscire a raccontarglielo, perché lui era ancora in vita quando abbiamo cominciato a trovare veramente un tesoro".

In questo tesoro rientrano anche tanti inediti: "Un giorno gli abbiamo detto ‘papà abbiamo trovato Sweet Giorgia Brown’ e lui ci disse ‘mamma mia avete trovato il mio primo tentativo di racconto’, quindi lui era felice e questa cosa per noi è una gioia immensa ma anche una responsabilità grande", hanno continuato le figlie di Camilleri. Le due, inoltre, hanno fatto sapere che tutto il tesoro ritrovato confluirà nel "Fondo Camilleri" in costruzione, disegnato dall’architetto Simone di Benedetto.

Davanti alle telecamere di RaiNews24, poi, Andreina e Mariolina hanno mostrato alcuni inediti come "i taccuini di un Andrea adolescente, alla fine degli anni '30, rilegati da lui stesso sugli stati d'animo e le agende con gli impegni". E poi "il documento originale di una vera richiesta per la concessione di una linea telefonica che diventerà la storia di un romanzo di documenti".

