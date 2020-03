Commissario Montalbano, un "farmaco" contro il coronavirus: share, cifre pazzesche su Rai 1

Francesco Fredella 31 marzo 2020 a

Una prima serata da leoni per Rai. Il Commissario Montalbano vince su tutti. "L'altro capo del filo" è l’episodio in onda, scritto da Andrea Camilleri. Il risultato è sorprendente: 6.3 milioni di spettatori pari al 21.5% di share. La fiction di Rai1, da sempre, è un cavallo di battaglia, Imbattibile. Ma va bene, di nuovo, "Harry Potter e l'Ordine della Fenice" con 4.733.000 spettatori netti pari al 16.3% di share. E c’è un motivo: i ragazzi sono a casa e guardano tantissimo la tv, soprattutto di sera. Harry Potter è, quindi, la scelta giusta. Il posizionamento di questi episodi premia Mediaset e fa salire Italia al 16,3% di share con un risultato da Guinness. Mediaset, però, deve fare i conti con il flop di “Un matrimonio a Parigi”, film tv con Massimo Boldi in onda su Canale5 in prima serata. Racimola appena il 9% di share. E così Mamma Rai infilza di nuovo: va benissimo pure “Report” sulla terza Rete con il 10% di share e 3 milioni di spettatori. Un altro grande successo che premia l’inchiesta.