Omnibus, Andrea Crisanti e la auto-censura sul vaccino: "Cosa non ci fanno sapere"

Una "auto-censura" sui vaccini per timore di danneggiare la campagna vaccinale e spaventare gli italiani, inducendoli a non farsi inoculare il siero anti Covid. Ne è convinto il professor Andrea Crisanti, microbiologo, ospite di Omnibus a La7 che prosegue con la sua operazione verità. Una serie di bordate spesso utilizzate, in maniera totalmente strumentale, anche da chi sostiene posizioni no vax.

In collegamento con Gaia Tortora, Crisanti si conferma voce critica nei confronti di governo e Comitato tecnico scientifico, ma smentisce ogni "pregiudiziale" sul siero. In altre parole, è convinto pro-vax, anche per quanto riguarda i più piccoli, ma contesta la comunicazione sul tema.

La sua intervista a La Verità ha fatto molto scalpore. "Lasciamo stare i bambini, non sono adulti in miniatura", titolava il quotidiano di Maurizio Belpietro attribuendo queste parole a Crisanti. Che però smentisce il tenore del pezzo: "Il titolo dell'intervista non l'ho fatto io. Ho solo detto di aspettare una settimana per avere i dati dagli Stati Uniti sul milione di bambini vaccinati, ma se lei legge l'articolo la mia è una posizione molto favorevole al vaccino".

Conferma invece la teoria degli "adulti in miniatura": "Contestavo chi diceva di aver già fatto 4 miliardi di dosi. Ma non vuol dire niente, questo non esenta dall'acquisire altri dati sui bambini, che hanno un sistema immunitario e metabolico diverso e rispondono in maniera diversa ai vaccini. E penso che nessun medico sia in grado di confutare quanto ho detto".

