CartaBianca, Mauro Corona infilza Bianca Berlignuer: "Ha bevuto qualcosa?". La risposta glaciale: lo scrittore rischia grosso?

One-man show, Mauro Corona a CartaBianca. Come sempre, insomma. Sempre lui ad aprire la puntata del programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. O meglio, ancora lui dopo lo stop di un anno dovuto a quel "gallina" rivolto alla conduttrice e che Franco Di Mare non gli ha voluto perdonare per molto tempo. Acqua passata: da quest'anno, lo scrittore-alpinista è tornato in video. E la puntata di ieri, martedì 7 dicembre, non ha ovviamente fatto eccezione.

E Mauro Corona sembra aver ritrovato la forma di un tempo, o meglio l'irriverenza di un tempo. Scatenato, prima si è scagliato contro l'Europa per le ultime follie sul Natale: ""Già ci han provato con le zucchine quelli dell'Europa, fatemeli vedere. Le zucchine non potevano essere oltre i 18 centimetri, i piselli col calibro... Adesso temo che questi qui mettano una misura anche ai maschi per fare l'amore. Se non arrivi a quella misura tu non puoi fare l'amore, io sarei tagliato fuori", ha tuonato. Poi, sul Quirinale, è schierato o per il bis di Sergio Mattarella o per Silvio Berlusconi, "sarei curioso di vedere cosa succede", ha spiegato.

Ma non solo. Un incontenibile Corona ha "infilzato" anche la Berlinguer, che secondo lui non aveva ben capito un concetto che aveva appena espresso. "Non mi segue o ha bevuto qualcosa stasera?", ha chiesto alla conduttrice. E Bianca Berlinguer, un poco piccata, gli ha risposto: "Magari, sono lucidissima. Le pare che bevo prima di andare in onda? Come le viene in mente?", cala il sipario. Per certo, un primo "botta e risposta" dopo molto tempo (per la gioia dei telespettatori, affezionatissimi agli screzi tra Bianca e Corona).

