Stasera Italia, Mattarella bis? "Dio santo, non è un domestico": lo sfogo di Mughini contro la Dell'Olio

Piccolo scontro a Stasera Italia sull’ipotesi di una rielezione di Sergio Mattarella. Protagonisti Anselma Dell’Olio e Giampiero Mughini, con quest’ultimo che non ha gradito l’opinione espressa dalla regista: “Vorrei Mattarella per almeno un altro paio d’anni, ci deve portare fuori da questa emergenza”, ha dichiarato. Così facendo ha però suscitato la reazione di Mughini: “Dio santo, non è un domestico”.

Poi ha spiegato più nel dettaglio il suo punto di vista: “Se lo prendi, lo prendo per sette anni, non è come un domestico che lo prendi per un certo periodo di tempo”. “Ma che c’entra? Ma avrà voglia di andarsene in pensione”, ha replicato la Dell’Olio. Mughini però ha tirato dritto con il suo ragionamento: “Ad un uomo del genere non è che chiedi di sbrigare le faccende sporche. Ho l’impressione che lui abbia dato tutto a questa presidenza, ha dato il meglio di sé, del suo nome, della sua famiglia. E quindi non andrebbe di nuovo al Quirinale per due anni. Se va lì, lo fa per altri sette anni”.

“Comunque io credo che ci sia ancora un piccolo margine”, ha chiosato Barbara Palombelli, forse influenzata da quanto accaduto al teatro alla Scala di Milano. Sebbene Mattarella abbia a più riprese escluso categoricamente la sua disponibilità a un secondo mandato, anche all’interno del teatro ha ricevuto tante richieste di “bis” durante una ovazione durata circa sei minuti.

