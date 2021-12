Covid, Remuzzi a In Onda: picco a Natale? "Non credete a chi lo dice", come stanno davvero le cose

11 dicembre 2021 a

Concita De Gregorio e David Parenzo si sono collegati con Giuseppe Remuzzi per fare il punto della situazione sull’epidemia di Covid in Italia. Si parla tanto di picco dei contagi a ridosso del Natale, visto anche l’aumento oltre 20mila casi degli ultimi due giorni. A riguardo, però, il direttore dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri ha voluto fare una precisazione.

“Adesso noi abbiamo un aumento numerico dei casi e dei ricoveri - ha dichiarato a In Onda - però aumentano in percentuale di meno rispetto alle scorse settimane, quindi la ragionevole speranza è che il peggio sia alle spalle. Ragionevole speranza - ha precisato - perché se qualcuno ha certezze in questo campo, non credeteci”. Questo perché la scienza non è una religione, ma procede per tentativi, soprattutto per un virus completamente nuovo come questo. “La scienza non è la Bibbia - ha sottolineato Remuzzi - abbiamo una situazione estremamente dinamica”.

Ci sono però ormai diverse certezze: “Non si deve aspettare, la terza dose aumenta moltissimo l’immunità. Noi stiamo arrivando a vaccinare il 90% degli italiani, ditemi in quale altro campo c’è un consenso del 90% degli italiani. Consenso che non è teorico, si traduce in un’azione pratica dato che bisogna fare il vaccino”.

